С российского рынка уходят Coca-Cola и Pepsi 3 9.03.2022, 8:45

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Обе компании поддержали Украину.

Компания Coca-Cola приостанавливает свой бизнес в России. Заявление об этом появилось на ее сайте во вторник.

«Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия трагических событий в Украине», — говорится в заявлении.

Компания продолжит мониторинг ситуации и ее переоценку по мере изменения обстоятельств.

В России Coca-Cola производит не только колу, но и напитки брендов Fanta, Sprite, Schweppes, Bonaqua, Добрый, Моя семья.

Позже выяснилось, что конкурент Coca-Cola — PepsiCo, как сообщает Reuters, тоже прекращает продажу своих газированных напитков на российском рынке. При этом производимые предприятиями компании товары первой необходимости — молоко и молочные продукты, детское питание — останутся в продаже.

Ранее сегодня стало известно, что с российского рынка ушли «Макдональдс», «Старбакс», KFC.

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