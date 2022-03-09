СМИ: В Японии растет интерес к операции по возвращению оккупированных Россией островов 24 9.03.2022, 11:49

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Изменилась и официальная риторика японских властей.

В Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Они настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией японских островов.

Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников.

Напомним, что 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курильские острова "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".

Японские военные эксперты заметили, что большое количество военнослужащих, дислоцированных на незаконно оккупированной РФ территории Японии, в данное время находится в командировке в Украине.

Ранее, Россия включила Японию в список недружественных стран. Всего в него попали 10 государств. Дипломатическим миссиям этих стран среди прочего будет запрещено нанимать на работу россиян.

Напомним, в 2019 году депутат нижней палаты японского парламента Ходака Маруяма предложил отвоевать Курилы.

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