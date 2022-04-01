Армия РФ воюет в Украине по картам с системой координат времен Второй мировой войны 9 1.04.2022, 13:10

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Это многое делает понятным.

Украинские военные нашли российскую карту с системой координат времен Второй мировой войны, передает «Инсайдер Украина».

Сообщается, что изданную в 1993 г и напечатанную в 2007-м карту оккупанты оставили в Тростянце Сумской области.

Система координат была разработана в 1942 г, а состояние местности, указанное на карте, датируется 1990 годом.

Все, что нужно знать о «передовой» армии РФ.

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