Лукашенко подвергает опасности жизни 20 тысяч белорусов, находящихся в Украине 9 10.04.2022, 20:55

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Удар по зданию Николаевской областной государственной администрации.

Ракеты, которые летят с территории Беларуси, убивают не только украинцев.

Как передает NewsWeek, предоставляя плацдарм для российских ракетных установок, военные аэродромы для атаки против Украины, Лукашенко вообще не думал о гражданах Беларуси, которые находились в этой стране, и их безопасность его не интересовала.

По информации на 07 апреля, за время войны из Украины выехало около 7000 белорусских граждан.

Так же известно, что на сегодняшний день в стране еще находятся около 18500 белорусов, судьба которых не известна.

На официальном сайте посольства республики Беларусь в Украине, принесли соболезнования родным Татьяны Деменниковой, она была главой белорусской национально культурной общины «Голас Радзімы» в Николаевской области.

То, что женщина погибла в результате ракетного удара по Николаевской областной администрации, нет ни единого слова.

Так же, как и не упоминается о гибели других белорусских граждан, в результате агрессии Российской Федерацией.

Выступая по БТ, Александр Лукашенко рассказывал о «спецоперации» по освобождению 100 белорусских дальнобойщиков в Украине. При этом он почему-то молчит о том, что от прилетевших ракет с территории Беларуси ранее погибли двое белорусских дальнобойщиков.

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