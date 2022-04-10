РФ в сутки выпустила по Днепру и области более десяти ракет 5 10.04.2022, 21:33

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Одну из них сбили.

РФ в сутки выпустила по Днепру и области более десяти ракет. Одну из них сбили. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны региона Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

Сегодня в Днепропетровской области, по словам Николая Лукашука, был один из самых трудных дней полномасштабной войны, вражеские войска более десяти раз атаковали с воздуха территорию региона.

«Оккупанты не могут пересечь наши границы, поэтому обстреливают из воздуха. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка», – сообщил Николай Лукаш.

Как отметил глава облсовета, на территории Днепропетровской области российских войск нет. Оккупанты пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области, в 50 км от Зеленодольска.

«Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области. Ему это не удается сейчас и не удастся в дальнейшем», – отметил Николай Лукашук.

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