Политзаключенного Евгения Афнагеля переводят в «крытую» тюрьму 4 13.04.2022, 10:23

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Преступный приговор вынесла судья Ирина Жарова.

Политзаключенного, оппозиционного политика, координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля переводят на два года в «крытую» тюрьму, сообщает ПЦ «Весна».

В суде Новополоцка 12 апреля судья Ирина Жарова решила перевести политзаключенного координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля на тюремный режим на 2 года. Суд проходил по видеосвязи из колонии. Скоро Евгения должны перевести в «крытую» тюрьму.

В расписании Верховного суда было указано, что суд собирается рассмотреть дело о переводе на тюремный режим сразу всех фигурантов дела, по которому судили Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси». Однако в «крытую» тюрьму перевели только Афнагеля.

Напомним, в начале марта Афнагеля перевели в ПКТ сразу после ШИЗО, где он провел последние 1,5 месяца. Также ему уменьшили «отоварку» до 1 базовой величины в месяц. 25 мая 2021 политзаключенного приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Поддержать Евгения: ИК №1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8, Евгению Игоревичу Афнагелю

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