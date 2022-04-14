Глава МВД Украины: Часть пленных украинских военных удерживают в Беларуси 5 14.04.2022, 14:45

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Их взяли в плен в Чернобыле.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что часть украинских военных, попавших в плен в Чернобыле, остается на территории Беларуси.

Согласно Монастырскому, в Чернобыле попали в плен 169 бойцов Национальной гвардии Украины.

«Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России», – подчеркнул он.

Денис Монастырский говорит, что сначала пленных удерживали в подземелье без света.

«У них забрали все средства связи, когда они были там. И потом их вывезли. Какова их участь, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий», – отметил министр.

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