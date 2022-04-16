Нашли российских военных, отправлявших огромные посылки из Беларуси 14 16.04.2022, 12:01

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Журналисты опубликовали интересные факты из их биографий.

В начале апреля в интернете появились видеозаписи с камер наблюдения из офисов экспресс-доставки компании СДЭК, расположенных на границе с Украиной. На них предположительно запечатлены военные, отправляющие телевизоры, одежду, инструменты и другие вещи в Россию.

Подавляющее большинство посылок, которые удалось идентифицировать СМИ, едут в Рубцовск — город в Алтайском крае. «Медуза» изучила социальные сети отправителей крупных посылок и составила их портреты.

Судя по всему, все они — военнослужащие Росгвардии. Среди них: рыбак, скупщик автомобилей и пулеметчик.

Сообщения о мародерстве, которым занимаются российские военные, появляются на протяжении всей войны. Существуют как личные свидетельства жителей Украины, так и перехваты разговоров российских солдат, публикуемые Службой безопасности Украины (возможности подтвердить их подлинность нет).

Например, на одной из таких записей россиянин говорит, что его сослуживцы «сумками все тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду — уточняя, что «тут спортивная семья живет».

Однако наиболее убедительными доказательствами возможного мародерства стали видеозаписи с веб-камер из офисов СДЭК с людьми в военной форме; первые из них появились в начале апреля.

На рукавах некоторых отправителей посылок можно разглядеть шевроны российских войск — в частности, BBC обратила внимание на шевроны 56-й десантно-штурмовой бригады.

Трехчасовое видео с подписью «Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ» в начале апреля выложил телеграм-канал «Беларускi Гaюн». Также он получил от неназванного источника «массив личных данных» российских солдат, пересылавших вещи с помощью СДЭК из белорусского Мозыря.

Канал опубликовал имена и номера телефонов 16 человек, которые 2 апреля отправили в Россию крупные грузы из Мозыря — весом от 50 до 440 килограммов.

Тем временем российский активистский проект «База данных» опубликовал, как утверждается, «полный список» военных, которые 2 апреля отправляли вещи из Мозыря: в нем 69 отправителей, рядом с их именами указаны вес посылок, адреса и имена получателей, а также номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

«Медиазона Беларусь» проверила все утекшие номера посылок на сайте СДЭК — они действительно существуют и приняты в мозырском отделении фирмы. Инициалы получателей посылок, указанные на сайте СДЭК, совпадают с указанными «Базой данных».

Больше всего посылок из Мозыря, отправленных 2 апреля, едут в западносибирский город Рубцовск в Алтайском крае — его указали 49 отправителей из 69, опубликованных «Базой данных». Среди городов-получателей есть также Москва, Чита, Ангарск, Ульяновск, Омск и Уссурийск. Вес крупнейшего отправления составил почти полтонны — 440 килограммов (эта посылка идет в Рубцовск), самого маленького — всего три килограмма. Средний вес отправления на одного человека — 54 килограмма, подсчитала «Медуза».

«Медузе» удалось получить 25 чеков из СДЭК с информацией о посылках, отправленных 2 апреля из мозырского отделения в Рубцовск. Они содержат ФИО отправителя и получателя, номера телефонов и описание грузов.

Как минимум 16 человек из 49, помимо других вещей, отправили в Рубцовск инструменты, а 12 человек — одежду. Среди отправляемых вещей также были электросамокат, кофемашина, палатка, телевизоры и музыкальные колонки.

Судя по всему, первые отправления из Мозыря в Рубцовск начались еще в конце марта. В одном из проукраинских телеграм-чатов, участники которого пытаются деанонимизировать российских военных, корреспондент «Медузы» обнаружил номера и более ранних отправлений в Рубцовск из мозырского отделения СДЭК.

Например, заказ на доставку от 30 марта, за день до появления первых сообщений — о том, что российские солдаты отправляют «возможно краденные» вещи в РФ. Его до сих пор можно найти на сайте СДЭК.

Самовывоз по-росгвардейски

13 января 2022 года неизвестный мужчина, прогуливаясь по одной из центральных улиц Рубцовска, украл снегоуборщик, выставленный возле магазина электротехники. Видео происшествия с камер наблюдения было опубликовано в группе «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте». «Самовывоз», — прокомментировал пост пользователь «Влад Ростов».

Спустя три месяца уже сам «Влад», возможно, попал на резонансную видеозапись с веб-камер из офиса экспресс-доставки СДЭК в белорусском городе Мозырь Гомельской области, расположенного недалеко от границы с Украиной.

2 апреля россиянин Владислав Простов, судя по списку проекта «База данных», отправил из Мозыря в Рубцовск три посылки общим весом в 121 килограмм. Получателем посылки указана Олеся Простова, возможно — жена Владислава.

«Медуза» попыталась найти страницу Владислава в соцсети «ВКонтакте». Судя по всему, это упомянутый выше «Влад Ростов». Сначала мы обнаружили профиль Олеси Простовой из Рубцовска (сейчас она переименовалась в «Олесю Постову» — по аналогии с мужем, удалив одну букву из фамилии), но Владислава нет у нее в друзьях.

Однако он поставил лайк на одну из ее старых фотографий, а в ее инстаграме (сейчас профиль закрыт; на превью видно, что ее профессия — косметолог) опубликованы их совместные фото.

На аватарке профиля Владислава Простова — коротко стриженый мужчина за 30, в камуфляже. Судя по комментариям Простова в соцсети, он увлекается рыбалкой и тайским боксом. Среди подписок на местные паблики и развлекательные группы встречаются специализированные военные сообщества: «Тактика спецназа», «Новости войны».

Помимо этого «Влад» — участник закрытой группы «46 отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения»: это соединение Росгвардии, которое базируется в Чечне. Ранее расследовательский проект Conflict Intelligence Team сообщал, что гвардейцы из 46-й бригады могут участвовать в боевых действиях в Украине.

«Медузе» не удалось обнаружить связь Простова с чеченским соединением национальной гвардии. Однако в 2012 году человек с теми же ФИО и датой рождения указывал своим местом работы войсковую часть 6720, судя по базе данных «Жители России». Часть дислоцируется в Рубцовске, это 656 полк оперативного назначения войск национальной гвардии (Росгвардии).

Владислав Простов может до сих пор служить в войсковой части 6720 — военнослужащие оттуда точно участвуют в войне в Украине: алтайские СМИ писали о смерти солдата из этой части, а рубцовчане отправляли посылки военнослужащим части 6720 в рамках акции «Посылка солдату».

10 апреля «Влад Ростов» ограничил доступ к своему профилю и с тех пор не появлялся в сети. Олеся Простова закрыла доступ в свой инстаграм. Указанный в профиле номер телефона доступен для звонков, но после продолжительных гудков слышен лишь голос автоответчика, предлагающий оставить абоненту голосовое сообщение.

Назло рекордам

Крупнейший груз — 17 посылок весом почти в полтонны (440 килограммов) — 2 апреля отправил из Мозыря в Рубцовск россиянин Евгений Коваленко. Среди прочего это инструменты, музыкальные колонки, стол и палатка.

Точный вес каждой посылки неизвестен, но если бы каждый груз из 17 отправленных весил одинаково (25,8 кг), на оплату доставки Коваленко потратил бы более 52 тысяч рублей (стоимость отправки одной посылки в Рубцовск размером до 50 кг, согласно «калькулятору» СДЭК, составляет 3085 рублей).

В 2018 году о молодом лейтенанте Евгении Коваленко, прибывшем служить в ту самую «росгвардейскую» войсковую часть 6720, писала газета «Алтайская правда». Уроженец села Гилевка Завьяловского района Алтайского края, он вступил в должность командира первого разведвзвода разведывательной роты.

«Главное — добиться уважения. А как это сделать? Только личным примером — делай, как я. И стараться всегда быть на голову выше», — так Коваленко ответил на вопрос корреспондента алтайской газеты о том, как он будет выстраивать отношения с подчиненными.

В детстве, как писала газета, Коваленко «играл в войнушку с пацанами», смотрел фильмы, где «солдаты смело бросались в бой, защищая Родину» — тогда у него и «зародилась мечта стать военным». После школы он поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии им. И.К. Яковлева.

Помимо воинской службы Коваленко занимался скупкой и продажей автомобилей, следует из объявлений его профиля на «Авито», привязанного к номеру телефона, который он указал в СДЭК. Среди архивных объявлений профиля: Nissan X-Trail за 1,3 миллиона рублей и Toyota Vitz за 430 тысяч рублей.

Аватарка Коваленко в телеграме и на сайте «Авито» — рука на руле BMW. В 2021 году Евгений Коваленко стал владельцем люксового кроссовера BMW X3, следует из утекших баз данных ГИБДД.

Актуальное объявление (с указанным адресом: Алтайский край, город Рубцовск) о продаже литых дисков за 14 тысяч рублей опубликовано 12 января 2022 года. Судя по сайту «Авито», объявление было обновлено 13 марта 2022-го — в разгар военной кампании в Украине.

Сейчас, если звонить по номеру телефона Коваленко, вызов сразу переключается на автоответчик.

Город победившего телевизора

Рубцовск расположен на юге Алтайского края. Население города едва превышает 140 тысяч человек, следует из данных Росстата за 2019 год. При этом, согласно тому же исследованию Росстата, почти треть местных жителей — пенсионеры (51 тысяча человек в 2019-м).

До распада СССР Рубцовск — крупный машиностроительный центр Западной Сибири, моногород, разросшийся вокруг моторо-тракторного завода. В 2011 году завод обанкротился, сейчас на его месте пустырь с руинами. Рубцовск также известен тем, что там производится сыр «Ламбер».

В городе расположены сразу четыре исправительные колонии (ИК №№ 4, 5, 9 и 10), которые алтайская пресса называет «островком стабильности». Зарплата инспектора в ИК № 10 составляет 27 тысяч рублей, следует из информации о вакансии на сайте «Работа России».

В то время, как зарплата уборщика в местном торговом центре — от восьми до девяти тысяч «на руки», а заработная плата фельдшера в государственной больнице может варьироваться от 18 до 25 тысяч рублей. Зарплата стрелка в войсковой части 6720 — 25 тысяч рублей. В городских пабликах ищущим работу иногда советуют идти в контрактную армию.

Жители Рубцовска жалуются местным журналистам, что работы в городе практически нет. Поэтому рубцовчанам приходится искать сторонние источники дохода. «Барыга» (имеется в виду торговля чем придется) — очень распространенная в Рубцовске «профессия», пишет алтайский интернет-портал altapress.ru.

«Торгуют, кто чем может: подержанными машинами, материалами с разобранных заводов, казахскими сигаретами и водкой. Некоторые — очень успешно, — говорится в материале altapress.ru. — Рубцовск — город безработных на дорогих машинах, город большого социального расслоения. Концентрация „лексусов“, „инфинити“, дорогих „тойот“ здесь точно не меньше, чем в Барнауле. В то же время доходы многих не превышают прожиточного минимума».

Как минимум каждый пятый (10 человек из 49) отправитель грузов в Рубцовск 2 апреля, о котором стало известно журналистам, оплатил доставку телевизора.

Евгений Чучалин, отправивший в Рубцовск сразу несколько телевизоров, в 2019 году уже продавал «телевизор sonni» (авторская орфография сохранена) за 30 тысяч рублей. Информация об этом сохранилась в архивных объявлениях его профиля на «Авито», привязанного к номеру телефона, который Чучалин указал в офисе СДЭК.

Получателем посылки Евгения указана Наталья Чучалина, его жена. «Медуза» нашла ее страницу в соцсети «ВКонтакте», которая ранее, судя по сохранившемуся архивному снапшоту, была у них общей. Тогда в профиле местом работы была названа все та же войсковая часть 6720.

Номер телефона, указанный Чучалиным, сейчас заблокирован. Его жена закрыла свой профиль «ВКонтакте» и не ответила корреспонденту «Медузы» на заявку на добавление в друзья.

Телевизор в Рубцовск, судя по чеку из СДЭК, направил и 28-летний Дмитрий Жумалин, окончивший школу в небольшом селе Новоегорьевское Алтайского края (его профили в соцсетях мы смогли найти благодаря номерам телефонов, указанных Жумалиным в одном из чеков СДЭК; информацию о дате и месте рождения он указал на своей странице во «ВКонтакте»).

Судя по базе данных «Жители России», в 2018 году человек с таким же ФИО и датой рождения занимал должность старшего пулеметчика в войсковой части 6720.

«Тому, кто умеет ждать, всегда достается самое лучшее!» — такой статус стоит у Жумалина в профиле во «ВКонтакте». При попытках дозвониться на номер телефона Жумалина, а также по номеру его родственницы, указанному в чеке СДЭК, автоответчик сообщает, что «номер временно заблокирован».

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