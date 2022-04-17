В Крым свозят убитых оккупантов, люди массово едут с полуострова 9 17.04.2022, 12:55

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Местные поняли, что РФ устроила настоящую бойню в Украине.

В первые дни войны в Украине пропагандистская машина пыталась убедить крымчан, что оккупанты проводят "спецоперацию". Однако переполненные морги на полуострове побудили людей смотреть правде в глаза.

Об этом в интервью Радио НВ сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Российские оккупанты скрывают информацию об уничтожении флагмана "Москва". По словам Ташевой, неизвестно, какое количество людей выжило: по разным данным это от 14 до 58 российских моряков, которые уцелели. Всего, согласно информации оккупационных и российских властей, на крейсере находились более 500 моряков.

"Пока не могу вам сказать точной реакции на гибель этих моряков и на то, что затонул этот флагман. Я видела в оккупационных пабликах, что реакция очень негативная. Все обвиняют Украину, никто не верит в версию о поджоге или детонирования, то есть официальную версию, которую распространяет Российская Федерация", - рассказала Ташева.

Она также добавила, что за 8 лет Россия превратила Крым в сплошную военную базу. Переброска войск для нового вторжения в Украину была стремительной. Однако крымчане впоследствии поняли, что это война, а не "спецоперация".

"Когда начали массово привозить людей в морги, использовали частично железнодорожную дорогу. По нашим данным, вокруг симферопольского железнодорожного вокзала был ощутим запах трупов. Соответственно, люди поняли, что война или "спецоперация", которая якобы далеко, их коснулась. Например, Шестая больница города Симферополь, Джанкойская больница были полностью заняты для военных целей, для лечения. По нашим данным, по всему Крыму врачей заставляют, как они пишут в письме от оккупационной администрации, который был в нашем распоряжении, "добровольно" отправляться в так называемые республики "ЛНР" и "ДНР". Крымские врачи на это реагируют: понятно, что они не хотят туда ехать. То есть и врачей используют в таких целях", - отметила Ташева.

Она добавила, что РФ не считает крымчан своими гражданами, хотя и аннексировала территорию, на которой они живут. Жители Крыма тем временем выезжают с полуострова и уклоняются от принудительной мобилизации.

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