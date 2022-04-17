ВСУ теснят оккупантов под Святогорском

ВСУ теснят оккупантов под Святогорском7
- 17.04.2022, 13:50
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Передовые подразделения российских войск отступили.
Вооруженные силы Украины провели активные контратаки тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения операции Объединенных Сил.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на своей странице в «Фейсбуке».
Он отмечает, что подразделения ВСУ вследствие активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения россиян в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток.
Более того, ВСУ создали отчетливую угрозу левому флангу Изюмской группировки российских оккупационных войск, а также продвинувшись в северо-восточном направлении в сторону реки Оскол.
Согласно опубликованной информации, в районе Харькова ВСУ продолжают оттеснять передовые подразделения российской армии от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а также в районе между этими двумя дорогами.