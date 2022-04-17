ВСУ теснят оккупантов под Святогорском 7 17.04.2022, 13:50

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Передовые подразделения российских войск отступили.

Вооруженные силы Украины провели активные контратаки тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения операции Объединенных Сил.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на своей странице в «Фейсбуке».

Он отмечает, что подразделения ВСУ вследствие активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения россиян в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток.

Более того, ВСУ создали отчетливую угрозу левому флангу Изюмской группировки российских оккупационных войск, а также продвинувшись в северо-восточном направлении в сторону реки Оскол.

Согласно опубликованной информации, в районе Харькова ВСУ продолжают оттеснять передовые подразделения российской армии от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а также в районе между этими двумя дорогами.

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