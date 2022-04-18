ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов на Харьковщине

ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов на Харьковщине1
- 18.04.2022, 9:30
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Уничтожены вражеские «Торы», танки и автомобили снабжения.
В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. ВСУ удалось освободить село Гусаровка.
93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами.
В бою за Гусаровку украинские герои одержали победу и нанесли врагу очередные потери.
Судя по опубликованным снимкам, украинские защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.