ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов на Харьковщине 1 18.04.2022, 9:30

3,436

Уничтожены вражеские «Торы», танки и автомобили снабжения.

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. ВСУ удалось освободить село Гусаровка.

93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами.

В бою за Гусаровку украинские герои одержали победу и нанесли врагу очередные потери.

Судя по опубликованным снимкам, украинские защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».