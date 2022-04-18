Застреленный в Буче Илья Навальный оказался дальним родственником российского оппозиционера 18.04.2022, 22:38

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Он является троюродным братом Алексея Навального.

Погибший житель Бучи Илья Навальный был дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Украинская служба BBC.

Эту информацию журналистам подтвердил староста села Новое Залесье, где живет дальняя родня оппозиционера.

«Есть общий прадед», — сообщил староста, троюродный брат Алексея Навального.

Тело Ильи Навального со следами от пуль было найдено в братской могиле у церкви в Буче. По данным издания Bild, мужчину застрелили еще 12 марта.

Город Буча под Киевом находился под российским контролем фактически с дня начала войны. После отхода российских войск в городе обнаружили многочисленные свидетельства гибели мирных жителей. Украина обвинила Россию в военных преступлениях. Минобороны РФ назвало это провокацией. 8 апреля «Медуза» опубликовала видео, доказывающее, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше». Он был задержан 17 января 2021 года по возвращении в Москву из Германии, где он находился на лечении после отравления «Новичком». Его обвинили в нарушении условий отбывания наказания по старому делу «Ив Роше» (он не приходил отмечаться в милицию, пока был в Германии) и заменили условный срок (который Навальный к тому времени полностью отбыл) на реальный. За время отбывания наказания против него был возбужден еще целый ряд уголовных дел. В марте его приговорили к 9 годам колонии строгого режима по уголовным делам о мошенничестве и оскорблении судьи.

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