В работе «Банка БелВЭБ» произошел сбой 2.04.2022, 13:20

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Из-за этого возникли проблемы в работе терминалов, интернет-банкинга.

В работе «Банка БелВЭБ» произошел технический сбой. Из-за этого возникли проблемы в работе дистанционного банковского обслуживания — терминалов, интернет-банкинга, сообщают zerkalo.io клиенты банка.

«В Бресте не работают терминалы банка, карточки не проходят, система пишет, что нет связи с банком. Дозвониться в банк не получается», — рассказал один из клиентов банка.

В банке пояснили, что сегодня временно не работал контакт-центр.

«В настоящее время наблюдается сбой в работе сервиса», — уточнили в банке.

Что касается работы дистанционного банковского обслуживания, то специалисты банка пытаются решить проблемы.

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