В работе «Банка БелВЭБ» произошел сбой
- 2.04.2022, 13:20
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Из-за этого возникли проблемы в работе терминалов, интернет-банкинга.
В работе «Банка БелВЭБ» произошел технический сбой. Из-за этого возникли проблемы в работе дистанционного банковского обслуживания — терминалов, интернет-банкинга, сообщают zerkalo.io клиенты банка.
«В Бресте не работают терминалы банка, карточки не проходят, система пишет, что нет связи с банком. Дозвониться в банк не получается», — рассказал один из клиентов банка.
В банке пояснили, что сегодня временно не работал контакт-центр.
«В настоящее время наблюдается сбой в работе сервиса», — уточнили в банке.
Что касается работы дистанционного банковского обслуживания, то специалисты банка пытаются решить проблемы.