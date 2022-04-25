Ученые выяснили, какой витамин наиболее полезен для сердца 25.04.2022, 11:31

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Исследователи изучили данные о 100 тысячах датчан.

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что высокая концентрация в крови витамина С в результате употребления овощей и фруктов связана со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, пишет medicina.ua.

Исследователи изучили данные о 100 тыс. датчан. Оказалось, что люди, которые ели много фруктов и овощей, на 15% реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 20% реже умирают преждевременно. Это связано с повышенной концентрацией витамина С в крови. Данный витамин выполняет множество функций в организме. Например, он помогает формировать соединительную ткань. Витамин С является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Человеческий организм не может вырабатывать витамин С самостоятельно, мы должны получать его из пищи. Почему бы просто не принять таблетку? Ученые объясняют: употребляя много фруктов и овощей, вы в целом формируете правильный образ жизни, что будет постоянно приносить пользу. Кроме того, фрукты и овощи содержат множество других витаминов и клетчатку.

Витамин С оказывает многостороннее действие на организм человека. Регулярное употребление витамина С способствует снижению «плохого» холестерина, стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует процессы свёртывания крови.

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