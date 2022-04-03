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Reuters: Вблизи Белгорода прогремели два взрыва

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  • 3.04.2022, 18:51
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Reuters: Вблизи Белгорода прогремели два взрыва
Дым от пожара вблизи Белгорода, Россия, 1 апреля 2022 года

Причина взрывов пока не установлена.

Под Белгородом в РФ у границы с Украиной прогремели два взрыва, пишет со ссылкой на очевидцев Reuters в воскресенье, 3 апреля. Два дня назад РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе вблизи города.

Причина взрывов пока не установлена. Один из свидетелей рассказал, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде, пишет издание.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Окружение уже убирается. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", – отметил он.

Подконтрольные Кремлю российские СМИ утверждали, что 1 апреля Вооруженные силы Украины совершили ракетные обстрелы российского Белгорода.

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