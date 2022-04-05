Польскую границу со стороны Беларуси снова штурмовали

Польскую границу со стороны Беларуси снова штурмовали8
- 5.04.2022, 10:40
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Нелегалы активизировались в марте.
Мигранты пытаются прорваться в Польшу со стороны Беларуси. Польские пограничники сообщают о 39 попытках нарушения границы мигрантами, в том числе гражданами Египта, Конго, Йемена, Судана.
Группа из 21 человека была задержана на участке заставы в Мельнике.
Мигранты активизировались в марте. С начала года Пограничная охрана Польши зарегистрировала уже около 3,5 тыс. попыток нарушения границы.