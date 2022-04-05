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Польскую границу со стороны Беларуси снова штурмовали

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  • 5.04.2022, 10:40
  • 5,150
Польскую границу со стороны Беларуси снова штурмовали

Нелегалы активизировались в марте.

Мигранты пытаются прорваться в Польшу со стороны Беларуси. Польские пограничники сообщают о 39 попытках нарушения границы мигрантами, в том числе гражданами Египта, Конго, Йемена, Судана.

Группа из 21 человека была задержана на участке заставы в Мельнике.

Мигранты активизировались в марте. С начала года Пограничная охрана Польши зарегистрировала уже около 3,5 тыс. попыток нарушения границы.

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