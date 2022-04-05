Закроет ли Польша и страны Балтии границы для физлиц из Беларуси? 5 5.04.2022, 14:17

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Особенно актуальным этот вопрос стал после 3 апреля.

Информация о том, что Украина ведет переговоры с Польшей и странами Балтии насчет закрытия границ с нашей страной и Россией, вызвала опасения как минимум у некоторых белорусов. Основное беспокойство, пожалуй, — смогут ли физлица выехать в ЕС через соседние страны.

Особенно актуальным этот вопрос стал после того, как Беларусь с 3 апреля открыла наземные границы.

Журналисты zerkalo.io попытались разобраться в этой ситуации.

В конце марта посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что Украина ведет переговоры с Польшей и странами Балтии по вопросу закрытия границ с Беларусью и Россией. «Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в РФ», — отметил Дещица.

Из этого заявления осталось неясным, речь идет про полное закрытие границ или же только про перекрытие грузовых перевозок. Журналисты посмотрели, с какими заявлениями выступали по этой теме в Украине и в ЕС.

Так может ли затронуть физлиц-путешественников потенциальное закрытие границ?

Если ответить коротко, то, скорее всего, нет. Ни в одном заявлении стран ЕС мы не нашли упоминание с призывом или планами перекрыть границы с Беларусью и Россией для путешественников или тех, кто едет по каким-то другим личным делам. Речь только про грузовые перевозки, поставки товаров.

Так, 23 марта министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали ЕС запретить перевозки российских и белорусских грузов автомобильным и морским транспортом. «Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и заход судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС», — говорилось в заявлении.

В заявлении заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, которое появилось 4 апреля, речь идет о том, что «Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут транспортную изоляцию Беларуси и России». В этом заявлении была информация только про грузовые автомобильные перевозки.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис тем временем 4 апреля заявил, что закрытие движения товаров из ЕС в Беларусь и Россию было бы эффективным, если такое решение было принято на региональном уровне, а не только Литвой, пишет lrt.lt.

«Любые ограничения или закрытия движения товаров эффективно работают только в том случае, если они осуществляются совместно с партнерами региона ради эффективности, другими словами, когда одна граница закрыта, а другая, через территорию Литва. В результате мы очень много работаем, чтобы найти либо европейское, либо хотя бы региональное решение», — сказал Габриелюс Ландсбергис.

Ландсберг сказал, что вопрос о закрытии границ с Россией и Беларусью все еще «несколько преждевременный».

В Польше также обсуждают закрытие границ с Беларусью и Россией для поставок товаров, в первую очередь двойного назначения, которые могут использовать в том числе под военные нужды, третьими странами, то есть имеющих как гражданское, так и военное применение.

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