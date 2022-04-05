В Беларуси хотят пересмотреть беспошлинные лимиты на посылки из-за границы 13 5.04.2022, 15:37

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Как теперь они будут выглядеть?

В Беларуси могут поднять порог беспошлинный ввоза посылок из-за границы до 1000 евро за одно почтовое отправление. Об этом нашему журналисту как физлицу сообщили в Министерстве связи и информатизации. Напомним, ранее такой «потолок» установили до 1 октября в ЕАЭС, в который входят и наша страна, но в Беларуси такое решение до сих пор не принято, пишет zerkalo.io.

— Данный нормативно-правовой акт еще находится на согласовании в госорганах. Проходит внутреннее согласование, — уточнили в ведомстве.

В Минсвязи уточнили, что порог беспошлинного ввоза товаров хотят поднять до 1000 евро и 31 килограмма за одну посылку, как это сделали на уровне ЕАЭС. Как ожидается, количество таких бандеролей не будет ограничено.

Напомним, в Беларуси сейчас лимиты — 22 евро и 10 килограмм на одну посылку. При этом количество бандеролей, которые можно заказать в месяц, не ограничено. В России до изменений на уровне ЕАЭС были лимиты в 200 евро и 31 килограмм на одну посылку, как и в целом на уровне ЕАЭС.

О том, что в Беларуси могут увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров, рассказал в накануне в интервью «Беларусь-1» министр связи и информатизации Константин Шульган.

С предложением поднять лимит на посылки на уровне ЕАЭС вышла Россия. Москва предложила увеличить его до 1000 евро и до 31 килограмма за одну бандероль.

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