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Два самолета против 12 российских: украинский летчик рассказал о тяжелом бое под Киевом

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  • 7.04.2022, 18:29
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Два самолета против 12 российских: украинский летчик рассказал о тяжелом бое под Киевом

Украинцам удалось успешно отбиться от атаки россиян.

Украинский летчик-истребитель Владимир из 40 бригады тактической авиации обещает отомстить оккупантам за гибель побратима и за все зверства, которые они натворили в Буче. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Владимир рассказал о тяжелом воздушном бое, который произошел ночью 2 марта вблизи Киева. Тогда погиб его друг, летчик 1-го класса Александр Брынжала, посмертно получивший звание Героя Украины.

Тогда ночью два украинских МиГ-29 вылетели на перехват российских истребителей. Сначала пилоты ВСУ думали, что вблизи всего 4 российских самолета. Но их неожиданно оказалось больше: с разных направлений начали атаковать 12 вражеских истребителей.

«Мы думали, их всего четверо! Но они одновременно атаковали с нескольких направлений 12 самолетами! Все происходило мгновенно! В ближнем бою наши шансы несколько выравниваются, хотя количественное и технологическое преимущество все же на их стороне», – отметил летчик.

Он добавил, что тогда удалось успешно отбиться от атаки россиян: украинские пилоты уничтожили 3 вражеских самолета. Однако оккупанты все же попали в истребитель, в котором улетал Брынжала. Побратим видел, как его подбили, и до последнего верил, что он успел катапультироваться.

Владимир акцентировал, что для россиян все летчики были «Призраками». После регулярных проигранных боев оккупанты уже не решаются подлетать в зону действия ПВО и входить в ближние воздушные бои. Они цинично обстреливают ракетами «воздух-воздух» с дальних расстояний и сразу убегают.

По словам Владимира, не следует верить, что на войнах нет правил, они всегда есть. Однако россияне почему-то вообще на них не обращают внимания. Один из циничных случаев произошел над Чернобыльской АЭС.

«Более месяца они «дежурили» над Чернобыльской АЭС. Это подло и низко! Мы не могли их сбить, чтобы эта гадость вдруг не упала на саркофаг или какой-то обломок его не повредил», – пояснил Владимир.

Он добавил, что казалось бы, сильнее ненавидеть оккупантов уже невозможно, но после гибели Александра и того, что оккупанты устроили в Буче и других городах, мы просто должны их уничтожить.

«Всех до одного! Особенно, когда нам наконец-то решатся передать современные истребители! И тогда уверенно прокричим миру: «Расслабьтесь! Мы победили!»» — подытожил украинский летчик.

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