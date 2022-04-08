Спецрейс из Беларуси в Туркменистан совершил экстренную посадку в аэропорту «Минск» 1 8.04.2022, 21:42

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Борт развернулся над Лепелем.

Спецрейс Минск-Туркменбанши совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту через час после взлета. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Авиакомпания «Туркменистан» по поручению правительства страны 8 апреля планировала выполнить спецрейс для вывоза туркменских граждан из Беларуси на родину, писал Turkmenportal.

Самолет Boeing 737−800 вылетел из Минска с часовым опозданием, в 19.39 по минскому времени, сообщается на электронном табло аэропорта. Судя по данным Flightradar, борт развернулся над Лепелем и вернулся в национальный аэропорт «Минск».

В официальных источниках инцидент не комментировали.

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