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В Беларуси резко выросли цены на медицинские услуги

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  • 9.04.2022, 10:06
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В Беларуси резко выросли цены на медицинские услуги

Минздрав нашел этому «объяснение».

Белорусы отмечают рост цен на медицинские услуги. Например, в одном их столичных центров с декабря по март, по словам одной из клиенток, цена на лазерную коррекцию зрения выросла на 500 рублей. А в платном филиале государственной стоматологии Минска в марте за пломбу клиентка заплатила на 30 рублей больше, чем в феврале, пишет zerkalo.io.

Рост цен на медуслуги замминистра здравоохранения Борис Андросюк связал с курсами иностранных валют. «Представители медбизнеса связывают это с тем, что резко возросла расходная часть — то есть цены на материалы», — заявил Борис Андросюк.

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