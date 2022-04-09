Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за плакат с цитатой Путина 13 9.04.2022, 13:55

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Правитель РФ произнес ее на параде 9 мая 2021 года.

Жителя Санкт-Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат с цитатой из выступления Владимира Путина.

Как пишет сам Дмитриев у себя в Facebook, 7 апреля он встал в пикет с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

Ночь Дмитриев провел в отделении полиции, а 8 апреля его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил РФ».

Фразу, за которую задержали Дмитриева, президент России произнес 9-го мая 2021 года на параде Победы на Красной площади. Полная ее версия звучит так: «Но тогда, в 1941-м, впереди было еще четыре года самой кровопролитной войны. Она била по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит, и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

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