Три сценария войны: чего ждать Украине Кирилл Сазонов, «Главред»

1.05.2022, 12:43

1,126

Кирилл Сазонов

Планы московских стратегов могут пойти прахом.

Разучился я писать длинные тексты, потому коротко, как могут развиваться события по войне с Московией.

Первый - финишное победобесие. То есть 9 мая гражданин Путин торжественно заявляет, что цели достигнуты, НАТО получило серьезный отпор, Россию все боятся, Украина больше не представляет угрозы. Наливай! Всех победили, а разного рода Соловьевы все правильно объяснят телезрителям.

Вероятность достаточно низкая просто потому, что при всей виртуозности во лжи Соловьевым очень трудно будет показать победы на карте. На границы Донецкой и Луганской областей не вышли. Парад в Киеве - просто повод для насмешек. Одесса и Харьков - украинские. Бессмертный полк на развалинах Мариуполя? Слишком мелко. Можно торжественно провести псевдо-референдумы в Херсоне и Бердянске. Но не факт, что военно-политическое руководство Украины согласится дать приказ ВСУ остановиться.

Второй - мобилизация. Путин принимает парад в честь дедывоевали и объявляет мобилизацию. Под предлогом - Украину мы победили за три дня, но теперь воюем с НАТО и мировым заговором. Всюду нацисты, а у нас паранойя и священный зуд. Стартует мобилизация, а числа 15-20 мая РФ имеющимися силами пытается перейти в большое наступление. Потом подойдет второй эшелон мобилизованных, чтобы закрыть потери.

Третий - мобилизация, но без большого наступления сразу. Боевые действия идут в апрельском формате, пока не соберутся новые ударные группировки и не пройдут минимальное боевое слаживание. Тогда большое наступление РФ в июне-июле. Общая задача - к декабрю обескровить украинскую экономику, оттяпать максимум территории и именно ее объявить настоящей Украиной. В декабре 100-летие создания СССР. И Путин может представить его возрождение в виде извращенного союза России, Беларуси и тех оккупированных территорий, которые они назовут настоящей Украиной. Все, Соловьев рассказывает про то, что Путин молодец и возродил СССР.

Дополнительно: Возможно ли применение ядерного оружия или широкомасштабное использование химического? Да, при втором и третьем сценарии и отсутствии внятных успехов на фронте. Вполне возможно.

Там военных преступлений и так на три Нюрбергских трибунала, одним грехом больше. Мы к этому готовимся и у Украины есть свой взгляд на сценарии. Так что планы московских стратегов могут пойти по сценарию "Киев за три дня..."

Кирилл Сазонов, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».