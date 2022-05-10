Оккупанты в районе Змеиного жалуются на невыносимые условия службы

Оккупанты в районе Змеиного жалуются на невыносимые условия службы5
- 10.05.2022, 17:10
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Опубликован перехваченный разговор экипажа десантного катера РФ.
Российские катера у острова Змеиный запрашивали воздушную поддержку во время недавней атаки украинских сил, но, видимо, так ее и не получили.
InformNapalm опубликовал перехваченный разговор между вражескими военными, когда ВСУ целились по их катерам у острова.
Экипаж десантного катера РФ жаловался на БПЛА Bayraktar, которым впоследствии и были поражен ВСУ: "Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько (ждать – ред.)? Уже за**бал этот "Байрактар".
Дальше военный добавил, что катера уже подбиты.
После чего еще раз последовал запрос: "По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!" В ответ военным пообещали "донести" об этой проблеме руководству.