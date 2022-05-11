В Литве втрое подняли цены на страховки для автомобилей на белорусских номерах 2 11.05.2022, 11:49

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Что говорят в страховых компаниях?

Читательница «Нашай Нівы» рассказала, какие расценки были и какие стали:

«У нас машина на российских номерах — друг разрешил ей пользоваться, пока сам живет в России. Два года мы уже на ней ездим. Раньше страховка стоила 24 евро в месяц. Когда мы в очередной раз хотели ее продлить, наш агент сказала, что цена поднялась. Теперь нужно заплатить 60 евро. Для нас это оказалось дорого. За год получается 720 евро. Если брать страховку на машину на литовских номерах, то платить 185 евро в год.

Как мне объяснила страховой агент, подорожание только для машин, зарегистрированных в Беларуси и России. Это связано с войной, но в марте и апреле были еще старые цены. Мы стали спрашивать цены и в других компаниях, но некоторые даже отказываются страховать авто на российских и белорусских номерах. В итоге мы решили пересесть на общественный транспорт».

В одной из литовских страховых компании подтвердили, что цены выросли в три раза.

«Подняли примерно месяц назад. Не могу сказать, с чем это связано. Так решила компания. У нас сейчас 15 дней страхования на белорусских или российских номерах стоит 42 евро, а было 14. В месяц будет 70—75 евро», — ответил страховой агент.

В другой компании также рассказали о повышении цен. Страховка автомобиля на российских и белорусских номерах теперь у них стоит 60 евро в месяц. Раньше заплатить нужно было 24.

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