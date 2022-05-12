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Бывший российский министр Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии

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  • 12.05.2022, 11:58
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Бывший российский министр Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии
Алексей Улюкаев
фото: ТАСС

Он находился в заключении с 2016 года.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии №1 под Тверью. Ранее суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний не возражали против УДО бывшего министра.

Улюкаев покинул колонию на внедорожнике Range Rover в сопровождении еще двух машин без номеров, сообщает "Радио Свобода".

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближенный к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов российских рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

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