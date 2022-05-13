Бойцы ВСУ сбили российский БПЛА, который способен «глушить» связь

Бойцы ВСУ сбили российский БПЛА, который способен «глушить» связь1
- 13.05.2022, 10:49
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Отличились николаевские десантники.
Николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Леер". Этот летательный аппарат направляется для подавления GSM-связи.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", который предназначен для подавления GSM-связи", - говорится в сообщении.