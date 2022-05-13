Пять белорусских банков «обезглавлены» 1 13.05.2022, 15:38

9,942

Что произошло с их руководителями?

Как минимум в пяти белорусских банках отсутствуют постоянные руководители. Это следует из информации, которая размещена на сайте Нацбанка. Среди этих финучреждений — «Паритетбанк», «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк», «Белорусский народный банк», «СтатусБанк». При этом в «РРБ-Банке» председатель без приписки и.о. появился совсем недавно. Zerkalo.io рассказывает, почему возникла такая ситуация.

У «Альфа-Банка» снова может появиться постоянный руководитель

При Нацбанке работает специальная комиссия, которая проводит аттестацию банковских управленцев. Она решает, соответствуют ли они специальным требованиям к руководителям банков.

В начале прошлого года эта комиссия «завернула» двоих управленцев «Альфа-Банка». Среди них были председатель правления Валерий Смоляк и директор по корпоративному бизнесу Константин Застольский.

С тех пор у банка нет постоянного председателя правления. Сейчас и.о. руководителя выполняет Станислав Пархимович. Однако 12 мая на заседании комиссии при Нацбанке Валерия Смоляка признали соответствующим требованиям, которые выставляют руководителям банка. После неаттестации Смоляк занимал позицию исполнительного директора. Сегодня «Альфа-Банк» распространил информацию, что он вернется на позицию руководителя.

К слову, в ноябре прошлого года комиссия поставила «неуд» исполнительному директору «Альфа-Банка» Александру Бобко. Его признали не соответствующим требованиям для заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка. Ранее Бобко входил в правление «Альфа-Банка».

«Белгазпромбанк» — по-прежнему с и.о. Председателя

В «Белгазпромбанке» по-прежнему нет постоянного председателя правления. Эти обязанности временно исполняет первый заместитель председателя правления Ирина Потапова. Она заняла эту позицию в июле прошлого года.

До этого банком руководила Надежда Ермакова, она занимала позицию председателя правления с 18 января 2021 года. Ранее экс-глава Нацбанка с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению «Белгазпромбанком», которую вводил Нацбанк после задержания многих членов правления банка.

Напомним, 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» в Минске провели обыски, были задержаны многие члены правления. С 15 июня в «Белгазпромбанке» по решению Нацбанка ввели временную администрацию по управлению банком. 18 июня по этому делу был задержан Виктор Бабарико.

Как «БНБ-Банк» лишился постоянного руководителя, чем вызвал радость госСМИ

«БНБ-Банк» также работает без постоянного руководителя. И.о. гендиректора с октября прошлого года выполняет Юрий Галков.

В октябре прошлого года «БНБ-Банк» сообщил, что внес изменения в состав руководства. Так, гендиректор перешел на позицию заместителя. Зачастую такие банковские новости остаются незамеченными, ведь это далеко не самый крупный банк страны. Однако это сообщение вызвало интерес госСМИ и провластных телеграм-каналов, у некоторых — радость.

Этому предшествовала новость, что одному из авторов «СБ. Беларусь сегодня» Андрею Муковозчику закрыли счет в белорусском банке, потому что он находится в санкционном списке ЕС. В провластных телеграм-каналах появилась информация, что счет Муковозчику закрыл якобы БНБ-Банк. Сам банк не комментировал эти данные.

По информации журналистов, перестановки в руководстве банка могли быть связаны с этой историей.

Какие еще банки без постоянных руководителей

С 15 марта «Паритетбанком» в должности и.о. председателя правления руководит Дмитрий Панкевич. До этого финучреждением управлял Игорь Катибников, сейчас он входит в наблюдательный совет банка.

Позицию и.о. председателя правления «Статусбанка» занимает сейчас Дмитрий Кожевников. Ранее с апреля 2020 года банком руководил Александр Игнатов (до этого он управлял «Франсабанком»).

У «РРБ-Банка» появился постоянный руководитель

До недавнего времени и.о. председателя правления «РРБ-Банка» был Дмитрий Клименков. Этому предшествовало то, что в феврале 2021 года квалификационная комиссия Нацбанка не выдала кредит доверия главе «РРБ-Банка» Виталию Дранкевичу. Тогда регулятор признан его не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности руководителя банка. Стоит отметить, что Дранкевич возглавлял банк с марта 2016 года.

Недавно руководство банком взял на себя Дмитрий Омельянчик. Ранее он некоторое время был и.о. председателя «Франсабанка».

Какая ситуация с руководством «Белинвестбанка»

Руководителем «Белинвестбанка» на сайте Нацбанка указан Андрей Бриштелев. Однако на сайте банка на момент выхода этого текста была недоступна информация на странице председателя. Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможном задержании председателя правления «Белинвестбанка» Андрея Бриштелева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».