Подбитый российский корабль «Всеволод Бобров» заметили в Севастополе 2 14.05.2022, 20:21

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Украинцы с начала полномасштабного вторжения РФ смогли уничтожили 13 кораблей/катеров РФ.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота России, об ударе по которому ранее заявили в Одесской ОВА, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту, сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, около 13:00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и проследовало своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что благодаря действиям украинских защитников в Черном море загорелся российской корабль. По его словам, речь о судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Россия до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие с начала полномасштабного вторжения РФ смогли уничтожили 13 кораблей/катеров РФ.

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