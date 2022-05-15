Украинские бойцы нанесли удар по российскому пункту управления высокого уровня в Херсонской области
- 15.05.2022, 10:40
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Детонация боекомплектов продолжалась около трех часов.
Украинские защитники в Херсонской области нанесли удар по российскому пункту управления «очень высокого уровня», сообщает nv.ua.
«ВСУ накрыли пункт управления очень высокого уровня — не ниже бригадного, а может быть, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого?.. Потому что для правобережья это очень высокий уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали в Херсонской области», — говорится в сообщении представителя Офиса президента Украины.