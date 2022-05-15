В оккупированном Россией Донецке бунтуют родные мобилизованных 8 15.05.2022, 21:59

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РФ использует отряды из «ДНР» в качестве пушечного мяса.

В оккупированном россиянами украинском Донецке бунтуют родные мобилизованных.

Как сообщает censor.net, об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Настолько сильное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и еще с мегабюрократической процедурой", - отметил советник.

Он подчеркнул, что "если Россия – тюрьма народов, то ее банановые сателлиты – камера одиночка".

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