ЕС: Мы полны решимости привлечь к ответственности представителей белорусского режима 1 16.05.2022, 8:04

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Лукашенко не избежит трибунала.

Постоянный Совет ОБСЕ принял заявление о политических репрессиях и смертной казни в Беларуси. Его приводит ПЦ "Весна".

Европейский Союз самым решительным образом осуждает агрессивную войну России против Украины, а также соучастие белорусского режима в этой агрессии путем предоставления своей территории и инфраструктуры, что является вопиющим нарушением Устава ООН и международного права, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №3314 и принципов и обязательств ОБСЕ. Мы сожалеем, что продолжающееся подавление прав человека и основных свобод в Беларуси зеркально отражает акты внешней агрессии и закладывает для них почву. Мы вновь заявляем, что обязательства в области человеческого измерения являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего государства.

Наша вера в готовность Беларуси выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ серьезно пошатнулась после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и последовавших за этим беспрецедентных репрессий. Теперь Беларусь оказалась в еще большей изоляции внутри международного сообщества, столкнувшись с усилением санкций и осуждением в связи с ее ролью в российской агрессии против Украины.

В то же время очевидно, что белорусский народ не хочет, чтобы его ассоциировали с этой незаконной агрессивной войной и чудовищными преступлениями, совершенными в Украине. ЕС благодарит отважный народ Беларуси за то, что — как бы рискованно это ни было — он не молчит и не остается безучастным.

ЕС сожалеет о дальнейшем усилении политических репрессий со стороны режима в Минске, в том числе путем расширения возможностей применения смертной казни до расплывчато определенного «покушения на террористический акт». Это прискорбный шаг, который идет вразрез с глобальной тенденцией отказа от смертной казни. Изменения в белорусском Уголовном кодексе и других законодательных актах о смертной казни — это не забота режима о правосудии или улучшении правового регулирования, а усиление инструментария политических репрессий против противников Лукашенко и белорусского народа, который «посмел» протестовать против режима или против войны в Украине. Настоящая цель этих поправок — дальнейшее расширение репрессий против тех, кто защищает демократию, осуждает поддержку белорусским режимом агрессивной войны России против Украины и требует, чтобы их голоса были услышаны, а их права и свободы соблюдались.

По данным Правозащитного центра «Весна», на 12 мая 2022 года в Беларуси насчитывалось 1187 политических заключенных. Многие политзаключенные (по меньшей мере 36 человек) обвиняются или уже приговорены к длительным срокам тюремного заключения по так называемыми «террористическим» статьям Уголовного кодекса. Многие представители демократических сил и политические активисты находятся в розыске по обвинению в «терроризме». Многие из обвиняемых предстают перед судом в ходе тайных, несправедливых и предвзятых судебных разбирательств, часто по сфабрикованным обвинениям и без какой-либо правовой защиты. Многие политические заключенные подвергаются пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. Любой, кто выступает против режима, теперь также рискует, что его обвинят в попытке терроризма, приговорят к смертной казни и тайно приведут приговор в исполнение.

ЕС также крайне обеспокоен планами белорусских властей принять отдельный закон о гражданском обществе для ужесточения законодательного контроля и недавней атакой на независимые профсоюзы.

ЕС вновь призывает Минск немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных и прекратить нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа, в том числе немедленно положить конец продолжающимся широкомасштабным нападениям на независимые СМИ, журналистов и других представителей средств массовой информации в Беларуси. Мы вновь заявляем, что единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси — это инклюзивный общенациональный диалог и политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. В этом контексте мы вновь призываем Беларусь безотлагательно выполнить рекомендации доклада Московского механизма.

ЕС полон решимости обеспечить, чтобы все, кто несет ответственность за политические репрессии в Беларуси, предстали перед судом. Мы вновь заявляем о своей поддержке Международной платформы подотчетности Беларуси. Мы приложим все усилия для того, чтобы те, кто содействовал агрессивной войне России, также были привлечены к ответственности. Пакеты санкций будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут устранены основания для их введения, и мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в соответствии с постепенным подходом, принятым Советом 12 октября 2020 года.

ЕС глубоко сожалеет, что режим в Минске продолжает вести свою гибридную атаку против ЕС и его государств-членов, используя нелегальную миграцию как инструмент. Мы требуем, чтобы эта практика была немедленно и полностью прекращена. Мы напоминаем Беларуси о ее международных обязательствах, связанных с пограничной деятельностью, и обязательствах ОБСЕ и призываем Минск выполнять их по букве и духу.

ЕС также призывает Беларусь прекратить содействие агрессивной войне России против Украины и украинского народа, соблюдать свои международные обязательства и обеспечить полную прозрачность в отношении военной деятельности на своей территории.

ЕС продолжит поддержку демократических сил в стране и свободной, независимой и процветающей Беларуси. Голос и воля народа Беларуси не будут заглушены.

К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания*, страна-участница Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны ЕАСТ Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Сан-Марино.

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