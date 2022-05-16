Белорусские водители устроили драку на польской границе 16.05.2022, 8:31

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Дело в проблеме, которой уже много лет.

Новостей об очередях легковых автомобилей на границе, о тех, кто пытается эти очереди объехать, о сопутствующих конфликтах не было года два — столько длились ковидные ограничения. И вот все это возвращается. Транспортный поток, курсирующий между Беларусью и соседними странами, растет, пробки на въездах в пункты пропуска тоже. Людям, которые часами стоят там, ожидая возможности пересечь границу, больно видеть, как кто-то хитрит, проезжает перед их капотом. В какой-то момент терпение лопается.

Почему на границе возникают конфликты?

В пятницу, 13 мая, читатель издания onliner.by возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»). Машин было много, стояли в общей сложности 7 часов.

— Было примерно 18:20. Суть в следующем: некоторые белорусские водители занимают очередь, а затем, когда начинается запуск на выезд из Польши, не двигаются. В итоге появляется карман. Эти же водители звонят своим друзьям, которые находятся поблизости, и те влезают в эти карманы без очереди — обычно по 5—10 машин за раз, тем самым значительно увеличивая время ожидания для остальных, — рассказал очевидец.

Все это мы уже видели раньше, пусть с тех пор и прошло более двух лет. Пока кто-то влезает без очереди, у остальных людей, и без того уставших от долгого ожидания, начинают зашкаливать эмоции. Это прямая дорога к конфликту перед пунктом пропуска. Именно так в этот раз и случилось.

Так кто подрался?

— Люди, которым все это надоело, стали преграждать путь таким внеочередникам. Водитель Audi в черной одежде, которому заблокировали дорогу, совершил наезд на водителя Volkswagen (в бежевом спортивном костюме) и провез его несколько метров на капоте автомобиля. После этого водитель Volkswagen ударил Audi ладонью по зеркалу заднего вида. Затем водитель Audi выбежал из своей машины и начал кидаться с кулаками на стоявших поблизости, тех, кто преграждал ему путь. При этом он выкрикивал угрозы. Так и завязалась драка, — утверждает читатель, приславший видео.

И что, никто не вызвал полицию?

Конфликт произошел на польской стороне, и полицию кто-то все-таки вызвал.

— Я бы сказал, что поляки никак не реагируют на такие происшествия, просто игнорируют все конфликтные ситуации. Да, после драки полиция приезжала, немного поговорила, а затем уехала, — рассказал собеседник.

С учетом того, что участники конфликта к тому моменту уже отправились каждый своей дорогой, а полицию вызывали скорее для наведения порядка, то каких-либо других последствий ожидать и не приходится.

Так чем же все закончилось?

— Мужчина в голубой майке — это водитель Mazda, его машины на видео не видно. Он сразу попытался оттащить водителя Audi, но тот стал на него кидаться, они вместе упали. В итоге только после того, как у этого человека из Audi до крови была разбита бровь, он стал успокаиваться. Хотя все равно угрожал водителю Volkswagen, говорил, что закопает его, — добавил очевидец конфликта.

По его словам, после инцидента водитель Audi все равно нормально не занял очередь, а вклинился в поток, пропустив затем перед собой еще три машины.

— Больше перед нами таких ситуаций не было, но подозреваю, что сзади все могло повториться. Нам вообще сказали, что на этой дороге такие истории происходят регулярно. Рассказывают, что так называемые челноки вывозят в Польшу топливо, а затем возвращаются с разными покупками. Я обычно ездил за границу через Литву — там с такими проблемами не сталкивался, — отметил читатель.

А с белорусской стороны таких конфликтов не случается?

— Нет, с нашей стороны все спокойно, потому что очередь электронная. Вначале заезжаешь на стоянку, а когда на табло загорается номер твоей машины — едешь проходить границу, — рассказал водитель.

Такие конфликты случались и раньше

Что примечательно, происшествия, связанные с объездом очереди, происходили в подавляющем большинстве случаев именно на польской границе перед двумя пунктами пропуска — «Кузница» и «Бобровники». «Кузница» сейчас закрыта, а в «Бобровниках» ситуация после пандемии, как видно, не поменялась.

Вот что раньше рассказывали читатели: «Самые хитрые дежурят у перекрестка. Во время подвижки машины с парковки у магазина и кафе напротив каким-то чудом вдруг успевают въехать перед замешкавшимся водителем. Иногда так получается, что к границе проезжает 10 машин, а из тех, кто стоял в очереди, всего 1—3».

Водители, открывающие коридор другим автомобилям, не всегда сразу лезут в драку. Рабочая легенда — оставил место для близкого родственника. Почему при этом проехало с десяток машин? Ну так брат, сват, зять, сестра и так далее. Разговоры обычно ни к чему не приводят: автомобили-то уже проехали, а взывать к совести — дохлый номер.

Для тех, кто не верит в россказни о родственниках, есть другая информация: места в очереди продаются и покупаются, причем договариваются водители прямо на месте. До пандемии цена была 100—150 злотых с машины. Получив оплату, инициатор договоренности указывает место, где водитель должен дожидаться, когда для него все устроят. А затем по уже известной схеме: автомобиль притормаживает и впускает ожидающих.

Важно понимать, что не всегда те, кто оплачивает такую услугу, понимают, что именно будет происходить, и не догадываются, что станут объектом всеобщей ненависти. Об этом хорошо знают в пропускающей машине, но ведь их неудобство оплачивается.

Вызывать полицию можно, но обычно, если конфликт не вошел в острую фазу, это не приносит ощутимого результата. Впрочем, в 2015-м на границе произошел конфликт между белорусскими водителями и польской полицией, закончившийся применением в сторону пяти человек спецсредства — газового баллончика.

Иногда люди пробуют обратиться за помощью к польским пограничникам. Стражи реагируют по-разному: часто предлагают водителям самим разобраться в очередности въезда на территорию пункта пропуска, объясняя, что непосредственно там за порядком следят и никаких резкостей не допустят.

Но бывает, что пограничники предпринимают более активные действия для наведения порядка.

«Если у поляков хорошая смена пограничников, то при запусках на перекресток приезжает страж на машине и контролирует ситуацию. Но между подвижками люди все равно стараются вклиниться в очередь. Внаглую с перекрестка лезут только тогда, когда нет пограничника, и то лезут из-за того, что люди в очереди мешкают с началом движения и образовывается свободное пространство», — рассказывали раньше читатели.

Что может сделать пограничник? Например, переписать номера вклинившихся автомобилей. Поверьте, никто не хочет попасть на карандаш к пограничнику перед прохождением границы, ведь процедура может внезапно затянуться и очень надолго.

Почему же такого не случается на других погранпереходах? Обычно потому, что для этого не имеется подходящих условий.

«Все остальные погранпереходы имеют конструктивные элементы, не позволяющие вклиниваться в очередь. А в той же „Кузнице“ есть такая штука, которая в народе называется „разрыв“, — поясняли читатели. — Поляки и в мыслях не допускают возможности такого дикого поведения водителей, поэтому конструктивных элементов там нет».

Вот и находятся те, кто пользуется возможностью проехать без очереди или даже получить за это вознаграждение. Говорят, ситуация повторяется от года к году уже лет 25. Навести порядок смогла лишь пандемия, когда количество легкового транспорта на границе снизилось до минимума.

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