У белорусских предприятий выросла просроченная задолженность
- 16.05.2022, 8:32
Долги по кредитам и займам увеличились на 10,6%.
У белорусских предприятий выросла просроченная внешняя задолженность, свидетельствуют данные Белстата по итогам первого квартала.
Дебиторская задолженность белорусских предприятий с начала года выросла на 6,2% до 59,16 млрд рублей, при этом просроченная внешняя дебиторская задолженность подскочила на 26% до 992,3 млн рублей.
Кредиторская задолженность увеличилась на 5,2% до 66,67 млрд рублей, а просроченная внешняя кредиторская задолженность выросла на 45,3% до 1,62 млрд рублей.
Долги по кредитам и займам увеличились на 10,6% до 108,1 млрд рублей, в том числе просроченная — на 3,1% до 2,31 млрд рублей.