У белорусских предприятий выросла просроченная задолженность 16.05.2022, 8:32

Долги по кредитам и займам увеличились на 10,6%.

У белорусских предприятий выросла просроченная внешняя задолженность, свидетельствуют данные Белстата по итогам первого квартала.

Дебиторская задолженность белорусских предприятий с начала года выросла на 6,2% до 59,16 млрд рублей, при этом просроченная внешняя дебиторская задолженность подскочила на 26% до 992,3 млн рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась на 5,2% до 66,67 млрд рублей, а просроченная внешняя кредиторская задолженность выросла на 45,3% до 1,62 млрд рублей.

Долги по кредитам и займам увеличились на 10,6% до 108,1 млрд рублей, в том числе просроченная — на 3,1% до 2,31 млрд рублей.

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