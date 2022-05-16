Погиб командир роты батальона Кастуся Калиновского 10 16.05.2022, 12:47

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Это случилось во время операции по освобождению украинской деревни от российских войск.

На войне в Украине погиб еще один белорус — доброволец из батальона имени Кастуся Калиновского Павел с позывным «Волат», сообщает телеграм-канал «Батальона Кастуся Калиновского».

Это случилось во время операции по освобождению украинской деревни от российских войск, Павла смертельно ранили. Его пытались спасти, но не успели довезти до больницы.

«Волат» был настоящим воином-легендой: был ранен много раз, но всякий раз Павел обманывал смерть — и всякий раз возвращался в строй, — пишут в телеграмм-канале батальона.

— Он не очень любил сниматься, поэтому после него не осталось много фото или видео. Но осталась память. Память тех, кого он спасал в боях, кто обязан его мужеству своей жизнью. Память воинов его отряда, в котором он был стержнем и сердцем. Память тех, кого он защищал», — написали его соратники.

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