Швеция приняла окончательное решение насчет вступления в НАТО 2 16.05.2022, 16:50

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Власти Швеции подают заявку на вступление в Альянс.

Правительство Швеции приняло официальное решение насчет членства в НАТО. Швеция подает заявку на вхождение в Альянс, заявила премьер-министр страны Магдалены Андерссон.

Глава Еврокомиссии Шарль Мишель в Twitter отреагировал на решение Швеции насчет НАТО. Европолитик отметил, что одобряет решение властей страны "во благо коллективной безопасности и обороны".

"Благодаря заявке Швеции на присоединение к НАТО вместе со своим стратегическим партнером Финляндией наша безопасность становится крепче...", - написал глава ЕК.

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