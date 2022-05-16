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Швеция приняла окончательное решение насчет вступления в НАТО

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  • 16.05.2022, 16:50
  • 1,118
Швеция приняла окончательное решение насчет вступления в НАТО

Власти Швеции подают заявку на вступление в Альянс.

Правительство Швеции приняло официальное решение насчет членства в НАТО. Швеция подает заявку на вхождение в Альянс, заявила премьер-министр страны Магдалены Андерссон.

Глава Еврокомиссии Шарль Мишель в Twitter отреагировал на решение Швеции насчет НАТО. Европолитик отметил, что одобряет решение властей страны "во благо коллективной безопасности и обороны".

"Благодаря заявке Швеции на присоединение к НАТО вместе со своим стратегическим партнером Финляндией наша безопасность становится крепче...", - написал глава ЕК.

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