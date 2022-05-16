Швеция приняла окончательное решение насчет вступления в НАТО

Швеция приняла окончательное решение насчет вступления в НАТО2
- 16.05.2022, 16:50
- 1,118
Власти Швеции подают заявку на вступление в Альянс.
Правительство Швеции приняло официальное решение насчет членства в НАТО. Швеция подает заявку на вхождение в Альянс, заявила премьер-министр страны Магдалены Андерссон.
Глава Еврокомиссии Шарль Мишель в Twitter отреагировал на решение Швеции насчет НАТО. Европолитик отметил, что одобряет решение властей страны "во благо коллективной безопасности и обороны".
"Благодаря заявке Швеции на присоединение к НАТО вместе со своим стратегическим партнером Финляндией наша безопасность становится крепче...", - написал глава ЕК.