Людмила Денисова рассказала о нечеловеческих зверствах рашистов в Украине 4 16.05.2022, 19:38

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Людмила Денисова

Шокирующие факты.

Омбудсмен Людмила Денисова подробно рассказала Алесе Бацман о нечеловеческих зверствах русских фашистов в Украине.

Главное:

«Россияне столько убили людей под Киевом и столько истязали, что кровь не прошла в землю - так и стояла холодцом. Они жили, ели, пили, справляли нужду там же, где мучили украинцев. Я смотрела на рвы с телами людей в Киевской области, это ужасно…

Мы получили 33 тысячи звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тысяч людей. Были звонки: "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?». В Украине уже много девочек подростков, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Психологам, которые принимают звонки от пострадавших в Киевской области, уже самим нужны психологи и психиатры».

Рассказала, перед каким выбором оказываются девочки и женщины, забеременевшие вследствие изнасилований от русских фашистов. Кто-то решается оставить ребенка, у кого-то возникают большие проблемы с тем, чтобы вовремя сделать аборт, так как в таких странах, как, например, Польша, аборты запрещены.

Подробно рассказала об 11-летнем мальчике, которого 10 часов подряд насиловали на глазах у привязанной к стулу матери. Рассказала, сколько уже убито украинских детей, но это только то, что посчитано, на самом деле смертей намного больше. А сколько детей останутся моральными калеками, потому что получили сильнейшую психологическую травму, и это сейчас невозможно посчитать.

«Сексуальное насилие украинских женщин и детей – оружие российской армии. Это геноцид. российский солдат не останавливается – насилует всех. Это мужчины, пожилые люди, молодые девочки и мальчики, это целые семьи. Насилуют украинцев молодые солдаты рф 20-25 лет, родившиеся при путине и воспитанные его пропагандой. И они совершают свои преступления публично.

16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно.

В Буче основная масса преступлений, расстрелов, пыток произошли там, где стояли буряты и кадыровцы. Пленные буряты просили у меня сладенького.

Ужасных историй будет еще больше после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона и Донецкой и Луганской областей. Мир должен знать о зверствах русских фашистов и мы будем об этом рассказывать, чтобы усиливать санкционное давление на российскую элиту

Каждый день мы просыпаемся с надеждой, что путин застрелился у себя в бункере. Таких людей, как он, не должно быть на Земле»

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