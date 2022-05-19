В США мужчина облил лукашенковский флаг краской и рядом повесил БЧБ 19.05.2022, 16:10

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Это произошло на аллее флагов государств мира.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над госфлагом на мужчину, который в США облил краской государственный флаг Беларуси и заменил его на БЧБ.

По данным следствия, 28-летний мужчина, находясь на аллее флагов государств мира на территории США, облил краской размещенный там государственный флаг Беларуси. После этого он вывесил под ним табличку с текстом «Country aggressor» и «разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета», сообщает Следственный комитет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 370 («Надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что подозреваемый в 2020 году привлекался к административной ответственности по статье 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых беспорядков»).

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