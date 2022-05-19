В Крыму перевернулась военная техника оккупантов 19.05.2022, 23:54

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10 единиц вражеской техники не смогли выехать из Крыма.

18 мая недалеко от села Ишунь в Красноперекопском районе оккупированного Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники российских оккупантов. Об этом сообщает (inforesist.org https://inforesist.org/v-krymu-perevernulas-voennaya-tehnika-okkupantov/ ) со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате ДТП двое российских захватчиков получили травмы. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают российские СМИ, выехать из Крыма попробовали 10 единиц вражеской техники. Однако из-за скользкой после дождя трассы им не удалось добраться до точки назначения. На повороте у моста гусеницы потеряли сцепление с землей, а машины начали буксовать и перевернулись.

Как видно по фото, на место происшествия приехали три автомобиля скорой помощи, патрули полиции и пожарные. Также рядом стоит грузовой «Камаз», маркированный буквой «Z».

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