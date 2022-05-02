В Узбекистане отреагировали на безумные заявления Лукашенко 14 2.05.2022, 8:03

22,768

Диктатору посоветовали не лезть не в свое дело.

28 апреля Лукашенко встретился с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым. Во время встречи Лукашенко заявил о необходимости «единого союзного государства» на новых принципах.

Лукашенко сказал, что другие страны бывшего Советского Союза также присоединятся к «союзному государству». Лукашенко отдельно выделил Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Лидер партии «Миллий тикланиш» из Узбекистана Алишер Кадыров отреагировал на слова Лукашенко. Кадыров предложил диктатору больше обратить внимание на свою страну, пишет upl.uz.

«Наш МИД должен сделать заявление по этому поводу. На сегодняшний день Лукашенко должен думать больше о том, как спасти свою страну», - заявил Кадыров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».