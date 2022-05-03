Оккупанты понесли тяжелые потери возле Гуляйполя 3 3.05.2022, 11:16

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В украинских городах и селах активно развивается движение сопротивления.

На подступах к Гуляйполю и к востоку от него продолжаются тяжелые бои, в ходе которых российские оккупанты несут потери.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Вместе с тем на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.

"Украинские воины и организованные части населения Запорожского края продолжают бороться, чтобы выгнать оккупантов", - говорится в сообщении.

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