Германия подняла истребители из-за российского военного самолета 1 3.05.2022, 13:25

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фото: getty images

Самолет РФ появился недалеко от немецкого острова Рюген.

Российский самолет-разведчик 30 апреля пролетел в международном воздушном пространстве недалеко от немецкого острова Рюген в Балтийским морем. Об этом сообщил NDR.

В ответ на это Германия подняла в небо два истребителя Eurofighter с авиабазы Росток-Лааге. Они сопровождали российский самолет в международном воздушном пространстве.

Представитель Вооруженных сил ФРГ, комментируя ситуацию, сказал, что нарушения международных правил и опасности не было. Немецкие истребители защищали воздушное пространство НАТО, "авиация лишь демонстрировала свое присутствие".

Журналисты добавили, что 2 мая Бундесвер начал недельные учения в районе острова Рюген.

NDR отметил, что в последние годы страны-члены НАТО в Европе регулярно перехватывали иностранные военные самолеты. В 2020 году альянс зафиксировал примерно 350 случаев, когда российские военные самолеты пересекали европейское воздушное пространство.

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