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Анджея Почобута перевели на Володарку

  • 3.05.2022, 18:47
Анджея Почобута перевели на Володарку
Анджей Почобут

Об этом сообщила жена политзаключенного.

Политзаключенного журналиста Анджея Почобута перевели из СИЗО в Жодино на Володарку.

Об этом сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на жену политзаключенного.

Журналиста, члена Союза поляков Беларуси Анджея Почобута задержали в марте 2021 года по уголовному делу по ст. 130 УК о разжигании ненависти. Вместе с ним были задержаны Ирена Бернацкая, Мария Тишковская, Анна Панишева и Анжелика Борис.

В результате действий польских дипломатических и консульских служб Бернацкую, Тишковскую и Панишеву отпустили и вывезли в Польшу. В конце марта 2022 года под домашний арест перевели Анжелику Борис, обвинения с нее не сняли.

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