Даже российская пропаганда опровергает Лукашенко 12 4.05.2022, 14:23

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Фейк об отсутствии соли в соседних с Беларусью странах сработан настолько грубо, что достигает обратного эффекта.

Представления Александра Лукашенко о жизни в Евросоюзе всегда выглядели причудливыми. Но в последнее время их ошибочность зашкаливает, пишет «Салiдарнасць».

– Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас, – заявил Лукашенко 24 апреля, выступая в поселке Копысь.

Этот тезис так понравился правителю Беларуси, что был повторён «на бис» неделю спустя в Чечерском районе:

– Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет!

Часть российской пропаганды охотно подхватила эти высказывания Лукашенко, начала их тиражировать и развивать. Отдельные ресурсы умудрились не просто процитировать авторитетного эксперта по западным реалиям, но и сварганили подборку высказываний в соцсетях по этому поводу. Вот наиболее характерные:

«Раз в 5 дороже им продавать. Нет денег — не вписались в рынок».

«Не пускать. Пусть к своим властям обращаются».

«Гречка и соль — только для белорусов и прочих русских…»

Между тем, достаточно зайти в любой литовский, латвийский или польский продовольственный магазин, чтобы убедиться, что там в изобилии имеются и соль, и гречка, и другие товары. Нелепым является и утверждение, будто бы власти этих стран запрещают своим гражданам ездить в Беларусь.

Дошло до того, что даже один из рупоров Кремля опубликовал репортаж из приграничной деревни Гожа Гродненского района, фактически опровергающий вышеприведенные заявления. Приводим несколько цитат из статьи российского пропагандистского ресурса в Беларуси:

«Мы приехали в Беларусь на Радуницу, чтобы сходить на кладбище, на могилы родственников. Мы вообще в магазин не заезжали. Гречку и соль покупать нам не надо, у нас всего хватает», – говорит Андрей, который с семьей ехал из Клайпеды в Волковыск и остановился в Гоже выпить кофе».

«У нас всего хватает, можете посмотреть. А литовцы не скупают у нас продукты. Пару человек брали соль, соду, по пачке. Они берут обычные продукты – кукурузные палочки хорошо берут, молочные продукты. По чуть-чуть, без ажиотажа», – рассказала продавец одного из магазинов».

Чтобы расставить точки над «і», журналисты заглянули в небольшой магазин в литовском райцентре Друскининкай. Там аж две полки заняты солью, причем на любой вкус: от обычной до гималайской розовой.

Гречки и других круп тоже хоть завались.

Задача пропаганды – повесить как можно больше лапши на уши доверчивым людям. Но фейк об отсутствии соли в соседних с Беларусью странах сработан настолько грубо, что достигает обратного эффекта.

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