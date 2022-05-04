Между протестующими и полицией у парламента Армении начались стычки 4.05.2022, 17:14

Оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Парламентская оппозиция Армении 5 мая от имени участников многотысячного митинга потребовала отставки действующего главы Кабинета министров страны Никола Пашиняна, сообщает портал News.am.

Противники Пашиняна высказали премьеру свои претензии по поводу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян попытался оправдаться, но оппозиционеры отказались его слушать. Они встали и покинули зал заседаний, скандируя «Армения без Никола».

Напомним, 4 мая в центре Еревана стартовал митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тысячи сторонников армянской оппозиции собрались у здания парламента.

30 апреля экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы правительства. По словам Ванецяна, в случае прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению «односторонних уступок» Азербайджану по карабахскому вопросу, углублены отношения с Россией.

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