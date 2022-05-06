Экономист: Работников белорусских предприятий отправят лопатами копать картошку 3 6.05.2022, 9:11

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Квалифицированных рабочих будут переводить на низкооплачиваемый ручной труд.

Руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин — о том, какие меры для социальной поддержки работников могут предпринять белорусские предприятия в условиях экономики военного времени.

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, безвозмездно предоставил своим работникам земельные участки по 10 соток под огороды «в связи с непростым экономическим положением». Переймут ли этот опыт белорусские заводы и фабрики с учетом санкций и кризиса?

— Да, безусловно, возможны, и скорее всего, мы увидим примеры подобных решений. Такая практика существовала в 90-е, когда предприятия помогали своим работникам получить земельный надел для того, чтобы там посадить, например, картошку и прокормить себя, — вспоминает в интервью «Филину» Владимир Ковалкин. — Я лично, будучи ребенком, вместе со своими дедом и отцом занимался такими сельхозработами на протяжении 6-7 лет — с начала 90-х. Тогда наша семья жила в небольшом городе на Полесье. От работы отца и деда нам выделили земельные наделы, на которых мы выращивали картошку. Это нам очень помогало прожить зиму.

Собеседник отмечает, что подобная практика была широко распространена на госпредприятиях: искали землю и предоставляли работникам, чтобы они могли прокормиться.

— Мы жили в пятиэтажных хрущевках, и как только приходил сезон выкапывать картошку, все наши дворы были устелены мешковиной, на которой раскладывали картошку для просушки прежде, чем запаковать в мешки и сложить в погреба. Это была абсолютно типичная картина.

По мнению Владимира Ковалкина, на фоне угрозы голода это очень действенная мера.

— Другое дело, что проблема в общем-то политическая. Мы понимаем, почему Беларусь под санкциями. Одна главная причина связана с человеком, который себя возомнил президентом, проиграв выборы и устроив репрессии в отношении собственного народа, а потом пошел во все тяжкие и присоединился к военной агрессии России против Украины.

И в 21-м веке люди могут жить очень бедно и голодать. Мы видим это на примере Северной Кореи. Если во главе государства стоят люди, которые издеваются над собственным народом и организуют военную агрессию против других народов.

Так что, к сожалению, ситуация такова. Мы вернемся к выделению земельных участков для огородов, потому что ситуация сейчас очень похожа на то, что происходило при крахе советской империи — разрывались цепочки поставок, падал ВВП все то же самое происходит и сейчас. В условиях обеднения, сокращения занятости, падения ВВП люди пытаются выживать в том числе и натуральным хозяйством. Что-то садят, выращивают, на охоту ходят, на рыбалку ищут себе пропитание

Владимир Ковалкин полагает, что работники белорусских предприятий вряд ли будут благодарны за то, что руководство выделит им участки.

— В душе будут злиться и ненавидеть руководство страны, которое довело до такого состояния, что они вместо того, чтобы заниматься нормальным производительным трудом вынуждены лопатой копать картошку. Но во что это перерастет или останется бурлением злости и негодования на кухнях, сложно прогнозировать.

Также эксперт не исключает, что в связи с простоями на предприятиях и переводе на неполную рабочую неделю руководство может предлагать работникам сельхозработы и низкооплачиваемый ручной труд, например, уборку улиц, территории, сбор урожая.

— Но здесь есть разница между этой практикой и выделением земельных участков. Земельные участки выделяются как бесплатная аренда и человек сам сеет и собирает урожай. Здесь речь не идет о том, что человек как батрак работает на колхоз либо за какие-то минимальные деньги. Это разные концепции.

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