ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян и целую колонну техники на юге

ВСУ взорвали склад боеприпасов россиян и целую колонну техники на юге1
- 7.05.2022, 8:04
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Одним ударом уничтожено около 20 боевых машин врага.
Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов и 20 единиц техники российских оккупантов на юге страны.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
"В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника", - сообщает Генштаб.
Село Ивано-Кепине находится в Снигиревском районе Николаевской области на подступах оккупированной рашистами Каховки и неподалеку временно захваченного РФ Херсона.