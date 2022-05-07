В Минске — огромный дефицит учителей начальных классов и воспитательниц

В Минске — огромный дефицит учителей начальных классов и воспитательниц8
- 7.05.2022, 8:25
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Власти уже не могут скрывать проблему.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в эфире «Беларусь 1» признал проблему дефицита учителей начальных классов и воспитателей в детских садах, передает zerkalo.io.
— Сегодня в Минске есть огромная проблема обеспечения специалистами, — констатировал Владимир Кухарев. — В первую очередь это детские дошкольные учреждения (более 450 вакансий), а также более 50 вакансий учителей начальных классов.
Напомним, в Минске наблюдается дефицит не только учителей, но и медработников — к примеру, на начало апреля в столице не хватало 1047 медсестер.