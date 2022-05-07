В Минске — огромный дефицит учителей начальных классов и воспитательниц 8 7.05.2022, 8:25

5,732

Власти уже не могут скрывать проблему.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в эфире «Беларусь 1» признал проблему дефицита учителей начальных классов и воспитателей в детских садах, передает zerkalo.io.

— Сегодня в Минске есть огромная проблема обеспечения специалистами, — констатировал Владимир Кухарев. — В первую очередь это детские дошкольные учреждения (более 450 вакансий), а также более 50 вакансий учителей начальных классов.

Напомним, в Минске наблюдается дефицит не только учителей, но и медработников — к примеру, на начало апреля в столице не хватало 1047 медсестер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».