42 «двухсотых» и более 100 раненных: ВСУ разгромили полевой лагерь оккупантов

42 «двухсотых» и более 100 раненных: ВСУ разгромили полевой лагерь оккупантов6
- 7.05.2022, 11:07
- 10,602
В лагере находились военные из Амурской области РФ.
В Украине ликвидировано более 40 российских военных из Амурской области Российской Федерации, более 100 оккупантов получили ранения.
4 мая нанесен удар по полевому лагерю 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) 35 общевойсковой армии, сообщил журналист Роман Цимбалюк.
"Потери личного состава бригады составили: 42 военнослужащих - погибло, более 100 получило осколочные ранения", - сообщил журналист.