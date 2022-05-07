42 «двухсотых» и более 100 раненных: ВСУ разгромили полевой лагерь оккупантов 6 7.05.2022, 11:07

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В лагере находились военные из Амурской области РФ.

В Украине ликвидировано более 40 российских военных из Амурской области Российской Федерации, более 100 оккупантов получили ранения.

4 мая нанесен удар по полевому лагерю 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, г. Екатеринославка, Амурская область) 35 общевойсковой армии, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Потери личного состава бригады составили: 42 военнослужащих - погибло, более 100 получило осколочные ранения", - сообщил журналист.

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