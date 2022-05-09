Почему переброска россиян из Сирии вызывает вопросы 2 9.05.2022, 8:22

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Полноценных российских войск в Сирии никогда не было много.

В иностранных СМИ распространяется версия о том, что что после пресловутых сирийских наемников на войну с Украиной Россия решила перебросить своих военнослужащих, которые находились до сих пор в Сирии. Эту версию подтвердил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". О том, перебросят ли воевать с Украиной российских военных из Сирии и смогут ли они существенно повлиять на ход войны в Украине, "Апострофу" рассказал эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса.

На данный момент нет никаких подтверждений, что происходит переброска российских военнослужащих из Сирии в Украину. Поэтому мы имеем дело с неподтвержденной информацией практически на уровне слухов. Каких-то заявлений официальных или хотя бы полуофициальных не было: об этом сообщали только некоторые израильские информационные СМИ, да и то, не самые известные. Поэтому я не могу подтвердить данную информацию.

Но даже если исходить из того, что это правда, возникает немало вопросов. Допустим, если бы часть войск России действительно перебросили из Сирии в Украину, это никак не повлияло бы на ситуацию. У России в Сирии было в разное время от 3 до 6 тысяч военнослужащих. И 6 тысяч военнослужащих – это "потолок". Но я не уверен, что их там сейчас столько. В основном это персонал двух баз России в Сирии. Речь идет об военно-морской базе Тартус, которая занимается ремонтом и обслуживанием кораблей, которые заходят туда, в том числе военных. То есть там персонал все-таки обслуживающий – технический, а не военный.

Вторая российская точка в Сирии – это авиабаза Хмеймим, которую Россия создала после 2015 года, и на этой базе точно такая ситуация. То есть это не какие-то ключевые подразделения, без которых Россия не может обойтись в Украине. Поэтому даже если они перебросят оттуда какую-то часть – несколько сотен или тысяч, как это было, например, с миротворцами в Карабахе – это не поменяет ситуацию в Украине никаким образом, потому что эта капля в море, по сравнению с теми потребностями, которые Россия испытывает и которые она и так уже тратит в Украине. Поэтому в данном случае, я думаю, что Украине не стоит ничего ожидать и опасаться по поводу Сирии.

Скажу больше: полноценных российских войск в Сирии никогда не было много. Согласно официальной информации РФ, боевой опыт в Сирии получили 63 тысячи военных. Это не значит, что все они были там одномоментно. С 2015 года, когда россияне туда вмешались, происходила постепенная ротация, то есть 63 тысячи российских военнослужащих побывали там за 6-7 лет, и получили там некий – разный – опыт. То есть, для них это была классическая специальная военная операция.

Кстати, если сравнивать действия РФ в Украине и Сирии, то в последнем случае для них это была специальная военная операция, а не полноценная война. Потому что в Сирии основные военные задачи были все-таки связаны не с организацией и непосредственным осуществлением масштабных наступательных операций как в Украине, а все-таки с вспомогательной ролью. Если брать основные воинские профессии всех россиян, которые прошли через Сирию, то речь пойдет о летчиках, моряках, военной полиции, которая выполняла вспомогательную роль. Сюда же относятся саперы. Как раз их через Сирию прошло очень много. Также речь идет о связистах, медслужбе, тыловом обеспечении и военных советниках.

Нужно понимать, что россияне в Сирии сами не проводили масштабных наступательных операций. В подавляющем большинстве воевали сирийцы. Поэтому я думаю, что у нас очень переоценивают историю с военным присутствием России в Сирии, которое не такое большое, и им и не нужно для этого большое присутствие.

По моим оценкам, в Сирии сейчас находится около 3-4 тысяч российских военнослужащих, хотя точных данных сейчас нет, поскольку у русских эти данные засекречены. Поэтому если бы эта история с переброской российских военных оказалась правдой, то мы бы говорили максимум о тысяче человек, которые не являются теми людьми, которые могут переломить ход сражения где-либо, а в Украине тем более.

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